Трансляция седьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» состоится 1 апреля

Конкурс организован Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП).

Зрители услышат две авторские песни в исполнении Карины Габриэлян и Ивана Ялынского, а также выступление вокалиста-любителя Дмитрия Родионова.

Полуфинальные концерты патриотического конкурса транслируются каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. Приближается момент, когда по итогам выступлений всех участников авторитетное жюри определит лучших исполнителей в номинациях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня», и страна узнает имена победителей проекта.

Конкурсанты, прошедшие оборочный тур, исполняют песни, предложенные организаторами проекта. Среди них как очень известные, популярные композиции, так и те, которые не у всех на слуху. Это лирические баллады, знакомые каждому песни из любимых советских кинофильмов, а также новые, созданные в наши дни авторские композиции на тему Великой Отечественной войны.

Седьмой полуфинал откроется номерами представителей номинации «Авторская песня». Первая участница Карина Габриэлян приготовила для зрителей композицию «Война» на музыку собственного сочинения и слова Екатерины Приходько. Вокалистка уже исполняла ее в узком кругу, но мечтает о том, чтобы песню смогла оценить широкая аудитория.

Современные барды продолжают писать стихи и музыку о войне, потому что им тоже хочется сказать свое слово о том, что продолжает волновать наши умы и сердца, несмотря на прошедшие десятилетия. Конкурс «Песни Победы» дает им прекрасную возможность прозвучать на всю страну, сделать свой вклад в сохранение памяти о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны.

Вторым участником концерта, представляющим категорию авторской песни, станет музыкант Иван Ялынский. Композиция «Возвращение», которую он исполнит, была написана лидером российской фолк-рок и бард-рок-группы «Тол Мириам» Еленой Ханпирой для музыкального спектакля-ностальгии «Поезд ушел, или Ретро на чемоданах», повествующего об атмосфере послевоенного времени.

С песней «Бессмертный полк» на музыку и слова Натальи Лавровой выступит в категории «Любители» конкурсант Дмитрий Родионов. Он не мыслит своего существования без пения, и особенно важны для него композиции, возвращающие нас к теме войны. Песню, выбранную для полуфинала, исполнитель считает очень актуальной, поскольку она посвящена связи времен, поколений и тому, как важно помнить о цене, которую заплатили за свободу, мир и благополучное будущее человечества наши предки.

Напомним, что конкурс «Песни Победы», организованный в честь 75-летия Великой Победы, стартовал осенью прошлого года. Жюри рассмотрело более 500 заявок из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии и Киргизии. Отборочный тур выявил исполнителей, прошедших в полуфинал. Этой весной победители проекта выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к празднованию 9 Мая.

Партнерами проекта выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», компания Kawai, социальная сеть «Одноклассники».

Онлайн-трансляция седьмого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 1 апреля в 20.00. Ведущими концерта выступят джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.