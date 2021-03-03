Об открытии пишет пресс-служба Копенгагенского университета.
Как указано в определении Арбитражного суда города Москвы, компании Галустяна и Андреасяна заключили...
Объекты комплекса входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
О его смерти сообщила киностудия LeDoyen Studio в Facebook.
Шлем был изготовлен в VI веке до нашей эры.
Базой для них послужат Дома народного творчества.
В ведомстве также думают над стратегиями возрождения государственных киностудий.
Спецпоказ картины состоится в Москве 18 марта.
О находке сообщило Министерство культуры и туризма Греции.
Исторический облик здания защищен теперь государственной охраной.
Полотно изображает сцену Тайной Вечери.
Экспозиция заработала в Петербургском союзе художников, сообщает НТВ.
Правоохранители установили личности вандалов и задержали их.
Артист поделился своими мыслями с «Радио 1».
В конкурсе на разработку документации победила компания «ЛимакМаращСтрой» из Нижнего Новгорода.
Торжественное открытие экспозиции прошло в Государственном музее А. С. Пушкина.
От разрушения спасено здание, являющееся памятником архитектуры.
Работы должны быть выполнены до 8 декабря 2023 года.
Американский художник является одним из самых влиятельных ныне живущих мастеров видеоарта.
Постановку представят 5 марта в полном объеме и на немецком языке.
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