«Холоп» не вошел в шорт-лист премии «Золотой орел — 2020»

28.12.2020
Премьера «Холопа» прошла 26 декабря 2019-го, поэтому он мог претендовать на номинацию, отмечают журналисты. Однако решение экспертного совета было иным, сообщается на сайте премии.
Экспертный совет награды выбирал номинантов из 57 полнометражных фильмов, 21 неигрового, 32 короткометражных, 16 мини-сериалов и 11 сериалов, премьера которых прошла в 2018–2019 годах. Также рассматривались 37 анимационных фильмов и 23 игровых зарубежных картин, вышедших в российском прокате.
Также рассматривались российские кинофильмы, вышедшие на экраны в период с 1 ноября 2019 года по 1 декабря 2020 года в кинотеатрах, фильмы и сериалы, завершившиеся до 1 ноября 2020 года, и иностранные фильмы, снятые с проката до 1 декабря 2020-го.
Самое большое число номинаций получил проект Константина Эрнста «Союз спасения», рассказывающий о восстании декабристов. Ему дали 14 номинаций, в том числе, в категории «Лучший фильм».
Весь список номинантов опубликован на сайте награды. 19-я церемония вручения «Золотого орла» состоится 22 января 2021 года.