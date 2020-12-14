Российские музыковеды победили на международном конкурсе в Москве

Итоги конкурса «Музыкальная академия» подвели в воскресенье вечером, сообщила ТАСС гендиректор Союза композиторов России Карина Абрамян.

Первое место и премию в 100 тысяч рублей получил пианист и исследователь Дмитрий Баталов, который представил работу о музыке современного французского композитора Тристана Мюрая. Второе место занял казанский музыковед Павел Пимурзин с докладом о необычных случаях формообразования у Иоганна Себастьяна Баха.

Третье место получил преподаватель Московской консерватории Анна Иглицкая, представившая исследование музыки российского композитора Владимира Тарнопольского.

Специальные призы жюри получили Анна Савенкова за лучшее ведение научной дискуссии, Даниил Попов за нестандартный подход к музыкальной науке и Алис Насибулина за работу о современном композиторе.

Конкурс провели журнал «Музыкальная академия» и Союз композиторов России. Заявки подавали авторы в возрасте до 35 лет, представившие ранее не публиковавшуюся научную статью.