На дне Балтики найдена нацистская шифровальная Enigma времен Второй мировой войны

Находку сделали дайверы в поисках брошенных рыболовных сетей, сообщает портал 9 News.

Водолазы нашли редкую кодировочную машину времен Второй мировой войны, с помощью которой военные нацистской Германии обменивались шифрованными сообщениями. Она лежала на дне Балтийского моря примерно в 150 километрах к северу от Гамбурга.

Водолазы, работающие от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF), решили поначалу, что перед ними просто старая пишущая машинка. Однако при ближайшем рассмотрении они выяснили, что нашли настоящую историческую реликвию.

Как предположил Янн Витт из Германской военно-морской ассоциации, шифровальная машина, скорее всего, была выброшена в море с нацистского военного корабля немецкими войсками, отступавшими незадолго до окончания войны в 1945 году.

На сегодняшний день в мире осталось лишь около 50 из нескольких тысяч машин Enigma, созданных во время Второй мировой войны. В 2015 году одна из них ушла с аукциона за 365 тысяч долларов.