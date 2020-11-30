Сын артиста высмеял заявление Цымбалюк-Романовской о том, что у его отца были сильные пролежни и ган...
Об этом сообщила пресс-служба Академии Н.С. Михалкова.
Открытие сделал британский археолог Кен Дарк, с 2006 года ведущий раскопки в древнем городе, сообщае...
Об этом рассказала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко в разговоре с ФАН.
Об этом сообщил ТАСС источник в российских правоохранительных органах.
О ее смерти сообщила директор музея Марина Лошак в разговоре с ТАСС.
Президент отметил многогранный талант и темперамент артиста в телеграмме, опубликованной на официаль...
Нарушение ограничений, введенных из-за пандемии, повлечет ужесточение санкций.
Имена победителей в шести категориях объявлены в онлайн-формате.
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Театр создадут на базе центра «Детки конфетки».
При Государственном музее истории российской литературы имени Даля начало работать онлайн-радио «Лит...
Международнвя миссия посетит как мусульманские, так и христианские объекты.
Концерт состоялся в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».
Все знают Гребешкову как многогранную актрису, отметил президент.
Впервые в истории имя лауреата Гонкуровской премии объявлено онлайн.
Специалисты полагают, что в будущем слово будет означать нынешний исторический период.
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На мероприятия будут съезжаться юные деятели культуры.
На сайте Christie’s с 1 по 15 декабря пройдут торги Bid for the Louvre.
Картина «Зоя» выходит в прокат в 2021 году, передает ТАСС.
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