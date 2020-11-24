В России впервые издана «Большая китайская энциклопедия»

Издан первый том энциклопедии, выход второго запланирован на 2021 год.

В издание вошло более 800 статей о географии, истории, культуре народов Китая, философии и литературы, передает «Российская газета».



В русскоязычную версию, как и в оригинальное издание, вошли изображения уникальных музейных экспонатов, редкие фотографии, кадры из фильмов.



В настоящее время вышел первый выпуск двухтомной энциклопедии. Ожидается, что второй том выйдет в 2021 году. В книге представлены сведения по примерно 60 научным дисциплинам. Во втором выпуске будут представлены разделы «Музейное дело», «Археология», «Электроэнергетика», «Противодействие природным катастрофам».



Энциклопедии, издания, включающие справочники, словари и антологии, впервые появились в Китае около двух тысяч лет назад. В 1917 году в Китае вышла первая современная печатная энциклопедия, соответствующая западному определению энциклопедии.