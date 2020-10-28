На острове Канта в Калининграде пройдет программа об Александре Невском

Мероприятие состоится в органном зале исторического Кафедрального собора, сообщили в пресс-службе организаторов.

В преддверии 800-летия со дня рождения русского национального героя 3 ноября в Кафедральном соборе пройдет премьерный показ «Сказания об Александре Невском».

«Идея отмечена грантом Президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства», — отметили в пресс-службе. Программа будет транслироваться на официальном YouTube-канале мероприятия.

Музыкально-драматическая программа познакомит зрителей с ключевыми событиями жизни святого благоверного князя, расширив их представление об этой фигуре. Программа позволит представить князя не только как артефакт русской истории, но и как индивидуальность, человеческую личность, отмечает автор сценария, актер, режиссер, известный мастер звукового слова Петр Татарицкий.

В основу программы легли сочинения композиторов Михаила Глинки, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Николая Черепнина, современного петербургского автора Сергея Екимова, а также литературные фрагменты из «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра», стихи Александра Пушкина, Аполлона Майкова и других поэтов.