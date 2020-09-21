Экс-супруга актера Андрея Миронова рассказала о его отказе от операции, которая могла спасти ему жизнь

Об этом Екатерина Градова рассказала изданию Starhit . ru .

По ее словам, она и ее звездный муж были в хороших отношениях с одним из лучших нейрохирургов того времени, Александром Коноваловым. Тот однажды сказал, что у актера аневризма, которая, по статистике, существует 11-12 лет, потом должна разорваться, и предложил Миронову операцию.

«Если бы ее сделали, он жил бы до ста лет. Но он отказался», – рассказала Градова. По словам актрисы, на решение актера повлиял страх стать недееспособным в случае неудачной операции. При этом он просил жену, чтобы она ничего не рассказывала об этом его матери.

Ровно через 11 лет после визита доктора аневризма разорвалась, сказала Градова. Во время гастролей в Риге, где труппа играла спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Андрей Миронов умер прямо на сцене, в 46 лет.

После его смерти Екатерина Градова перестала работать в театре. «Когда Андрей умер, его гроб поставили на сцену, хотя со всеми тогда прощались в фойе. И как можно было потом ходить по этой сцене, стучать каблуками, говорить дурные слова», — поделилась она с журналистами.