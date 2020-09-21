Альтернативную версию похождений Дон Жуана представит премьерный мюзикл в Москве

Главные роли сыграют Иван Ожогин, Алика Смехова, Анастасия Макеева и Оскар Кучера, сообщила пресс-служба проекта.

Премьера состоится в понедельник в Театриуме на Серпуховке в Москве. В основу спектакля легла пьеса советского классика Леонида Жуховицкого «Последняя женщина сеньора Хуана», говорится в сообщении.

Иван Ожогин сыграет главную роль в постановке. Роль бывшей жены его героя, мстящей мужу за измену, будут исполнять по очереди Алика Смехова и Анастасия Макеева. Оскару Кучере досталась в постановке роль Исполнителя.

Как рассказал в беседе с ТАСС автор идеи и режиссер Артем Каграманян, зрителям будет представлен не тот Дон Жуан, к которому привыкли, а уставший от своей славы человек. «Все знают Дона Жуана, но это оказывается слава, которая не всегда приносит счастье», – отметил он.