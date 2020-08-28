Любимова посетила Великий Новгород

28 августа министр осмотрела Новгородский музей и приняла участие в заседании его попечительского совета, информирует сайт Минкульта.

В заседании также приняли участие помощник Президента РФ Максим Орешкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор музея-заповедника Наталья Григорьева. Орешкин выразил Министерству культуры и властям региона благодарность за активное содействие реставрации ключевых объектов музея.





Чиновник отметил, что музей и дальше будет наращивать обороты своей деятельности. Любимова же подчеркнула важность комплексного развития музея-заповедника и его реставрации.





Министр рассказала, что уже разработан и согласован с Росгосэкспертизой проект по реставрации всех внутренних стен ансамбля Новгородского кремля. «Для меня очень приятно, что у музея появились друзья из разных сфер – из государственного управления, из бизнеса. Каждый помогает, чем может», - признался глава Новгородской области Андрей Никитин во время встречи.





Губернатор рассказал ещё об одном амбициозном проекте: строительстве национального археологического центра имени академика Янина. По словам чиновника, здание будет возведено на уникальном месте - Троицком раскопе, часть его планируют отдать под музей.





Перед заседанием Ольга Любимова ознакомилась с Центром реставрации монументальной живописи музея. Министру показали уникальные технологии, разработанные местными мастерами, которые позволяют восстанавливать утраченные шедевры живописи практически из руин.



