Деревянная церковь XVI века в новгородских «Витославлицах» подверглась переборке

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Новгородском государственном музее-заповеднике.

В течение года реставраторы полностью разобрали и собрали заново уникальную церковь Успения Богородицы, которая находится в новгородском музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». Операция по разборке и сборке церкви была вызвана тем, что многие из древних бревен в течение столетий полностью сгнили, превратившись в труху, и требовали немедленной замены.

В ходе работ реставраторы заменили сгнившие бревна свежими, заранее специально заготовленными в лесах Карелии. Реставрация церкви проводилась в рамках первой комплексной реставрации музея.

Стоимость всех работ, которые проводились в музее в рамках программы, составила около 1 млрд рублей, полученных за счет кредита Международного банка реконструкции и развития.

Успенский храм был построен в новгородской деревне Курицко в 1595 году, чудом сохранившись до наших дней. В 1964 году церковь перенесли в окрестности Великого Новгорода, где она стала первым экспонатом музея «Витославлицы».