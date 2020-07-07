Правительство Великобритании выделит £1,57 млрд на поддержку учреждений культуры

Почти половина жителей страны не собирается в ближайшее время в музеи, пишет The Guardian.

Британские музеи и галереи, которые сейчас постепенно открываются после карантина, сталкиваются с первыми трудностями. Первым открывшимся крупным музеем стала Лондонская национальная галерея, которая распахнет свои двери 8 июля 2020 года.

Как показал опрос, проведенный компанией Ipsos Mori, почти половина жителей страны не готова вернуться в музеи в ближайшее время. 49% опрошенных пояснили, что несмотря на меры, принятые для минимизации риска заражения коронавирусом, им в настоящее время «не комфортно» посещать выставки и музеи. При этом 34% опрошенных, напротив, заявили, что для них комфортно посещение музеев и галерей.

На этом фоне британское правительство выделит £1,57 млрд на поддержание британского сектора культуры и искусства. Средства должны получить музеи, галереи, театры, музыкальные компании и другие учреждения культуры.