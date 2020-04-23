«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Тайм-аут» Тверского ТЮЗа

Фото: afanasy.biz

Постановка будет транслироваться на телеканале «Россия – Культура» 23 апреля в 19.00.

«Тайм-аут» – трагикомедия, в основе которого пьеса современного автора Марины Крапивиной. Это история рассказывает о том, как старшее и молодое поколения ищут свое предназначение и место в жизни, говорится в сообщении телеканала.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист РФ Владимир Скворцов. Художник-сценограф – народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ Мария Рыбасова.

Премьера спектакля прошла 14 апреля 2019 года. Продолжительность постановки – 2 часа 12 минут, возрастное ограничение – 18+