«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Тайм-аут» Тверского ТЮЗа

Персонажи говорят на японском языке, сообщает Anime News Network.
О смерти поэтессы сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин в своем Instagram.
В связи с временным закрытием музейных залов ГИМ предлагает образовательные ресурсы в онлайн, сообща...
Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре и на сайте театра, сообщают «Санкт-Петербургские ведом...
Об этом рассказал продюсер картины Михаил Врубель в интервью ТАСС.
Персонажи говорят на японском языке, сообщает Anime News Network.
О смерти поэтессы сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин в своем Instagram.
В связи с временным закрытием музейных залов ГИМ предлагает образовательные ресурсы в онлайн, сообща...
Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре и на сайте театра, сообщают «Санкт-Петербургские ведом...
Об этом рассказал продюсер картины Михаил Врубель в интервью ТАСС.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».
Постановка будет транслироваться на телеканале «Россия – Культура» 23 апреля в 19.00.
Варианты конкретных мер будут предложены в мае, сообщил ТАСС председатель совета Фонда кино Владимир...
Новые сроки определятся после возобновления работы кинотеатров, сообщил ТАСС режиссер.
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Трансляции пройдут в рамках проекта «Разговор с интересными людьми», сообщила пресс-служба концертно...
С 27 по 28 апреля зрители телеканала «Россия – Культура» смогут побывать на виртуальных экскурсиях.
Учреждение надеется сохранить связь со своими зрителями во время изоляции.
Трансляция состоится 22 апреля в 19.00, сообщает телеканал «Россия – Культура».
23.04.2020
Фото: afanasy.biz
«Тайм-аут» – трагикомедия, в основе которого пьеса современного автора Марины Крапивиной. Это история рассказывает о том, как старшее и молодое поколения ищут свое предназначение и место в жизни, говорится в сообщении телеканала.
Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист РФ Владимир Скворцов. Художник-сценограф – народный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ Мария Рыбасова.
Премьера спектакля прошла 14 апреля 2019 года. Продолжительность постановки – 2 часа 12 минут, возрастное ограничение – 18+