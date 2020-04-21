Okko представит шоу «Реверс» и спектакль «Растратчики» Московского театра мюзикла

Фото: septmus.ch

Показы постановок пройдут 23 апреля на платформе Okko, сообщила пресс-служба сервиса.

Спектакли будут показаны бесплатно в рамках проекта «Искусство онлайн», созданного Okko при поддержке Сбербанка.

Шоу «Реверс» впервые было показано на сцене Московского театра мюзикла в 2018 году. Его постановкой занимались режиссеры Андрей Кольцов (автор акробатической концепции «Принцессы цирка») и Ирина Дрожжина (Cirque du Soleil, «Гоголь-центр»), хореограф Дебра Браун (обладатель премии Emmy, автор постановок для Мадонны, Бьорк, Шакиры), композитор Миша Мищенко (обладатель приза Лондонского кинофестиваля) и художник по свету Иоахим Барт (спектакли Питера Штайна, оперы для Зальцбургского фестиваля).

Шоу стало открытием экспериментальной программы театра и было признано критиками революцией в мире сценических искусств. По их словам, спектакль стирает границы между драмой и физическим театром, танцами и сложнейшей акробатикой.

Герои «Реверса» оказываются в замкнутом пространстве, всеми силами пытаясь выбраться наружу. Шоу впервые будет доступно в онлайн-формате на платформе Okko.

Мюзикл «Растратчики» по повести Валентина Катаева стал первым спектаклем Московского театра мюзикла с абсолютно оригинальным музыкальным материалом. Композитор проекта – популярный актер и певец Максим Леонидов, сыгравший в спектакле главную роль бухгалтера Филиппа Степановича Прохорова. По сюжету Прохоров не справляется с искушением пожить красивой жизнью на казенные деньги, и вместе со своим подчиненным Ванечкой Клюквиным (Артем Лысков) отправляется в безумное путешествие по России эпохи НЭПа. Что из этого вышло – узнаете, посмотрев мюзикл «Растратчики» в онлайн-кинотеатре Okko.