Кульминация фестиваля Хворостовского: премьера оперы «Дон Жуан» и концерт Дианы Дамрау

Юлия ШАМПОРОВА, Красноярск

Двумя, вероятно, самыми яркими событиями большого оперного фестиваля, посвященного памяти всемирно известного баритона, стала мировая премьера спектакля «Дон Жуан, или Наказанный распутник» в постановке австрийца Михаэля Штурмингера и концерт одной из самых титулованных сопрано современности Дианы Дамрау.

Билеты на премьеру оперы «Дон Жуан» были раскуплены задолго до фестиваля, что неудивительно, учитывая звездный международный состав как исполнителей, так и постановщиков.

Классическая опера Моцарта на итальянском языке, представленная красноярцам, оснащена ультрасовременными подвижными декорациями, которые, меняя очертания и фасады, создают атмосферу «пира во время чумы», горячечного судорожного праздника, который неминуемо должен обернуться трагедией. Костюмы персонажей — яркие, современные, праздничные, выполненные до мельчайших деталей. Чего стоят тщательно расшитые золотыми нитями туфельки героинь или штаны из меха пони заглавного персонажа!

Костюмы в этой постановке — это всегда обман первого впечатления, что-то, что скрывает в себе современный и неожиданный подход, как широкое торжественное платье Донны Анны, под которым обнаруживаются…современные обтягивающие джинсы. Этот традиционный, но совершенно уместный в постановке прием проводит прямые параллели между современностью и историей, заставляя внимательнее вглядываться в истории персонажей, разворачивающиеся перед нами.

Мужские партии в опере исполнили приглашенные артисты. В роли Дон Жуана выступил харизматичный австралийский баритон Сэмюэль Дэйл Джонсон, один из самых многообещающих молодых оперных певцов. Кстати, в новом сезоне Немецкой оперы Берлина он также задействован в постановке «Дон Жуана» в заглавной роли.

Образ слуги и помощника Дон Жуана Лепорелло воплотил в жизнь итальянский бас-баритон Лука Пизарони, и сделал это с огромным юмором, актерским мастерством и элегантностью. И это не случайно, ведь Пизарони — настоящий специалист в операх Моцарта, в которых он играет на лучших сценах мира.

Стоит отметить исполнителя роли Дона Оттавио, приехавшего в Красноярск из Москвы тенора Александра Нестеренко, ведущего солиста оперной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Женские роли исполняли солистки Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, ведь цель постановки — объединить усилия российских и зарубежных музыкантов для обмена опытом и творческого вдохновения. Особенно стоит отметить проникновенный, обладающий высокой «полетностью» голос исполнительницы роли Донны Анны сопрано Анны Авакян, а также характерность и красоту голоса Донны Эльвиры, меццо-сопрано Дарьи Рябинко.

Режиссером-постановщиком классической постановки в современной оправе выступил австриец Михаэль Штурмингер, чьи спектакли публика видела в Мариинском театре, Эльбской филармонии в Гамбурге, венском театре Ан-дер-Вин, Цюрихской опере, Венской государственной опере, а также многочисленных фестивалях по всему миру, включая Зальцбургский пасхальный фестиваль и международный музыкальный фестиваль «Пражская весна».

Дирижером стал словак Петер Феранец, который в разные годы был главным дирижером Большого театра России, главным дирижером Словацкого филармонического оркестра, музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге, а также руководителем Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра.

В качестве сценографов и художников по костюмам выступили Рене Мартин и Андреас Донхаузер из Германии и Австрии. Этот творческий дуэт давно и успешно работает в театре и кино, в том числе, например, с актером Джоном Малковичем. Их постановки идут в Цюрихской опере, Венской государственной опере, Мариинском театре.

Несмотря на то, что Дон Жуан, подобно Гамлету, Фаусту или Дон Кихоту, давно перешел из конкретного героя в литературный архетип, трактовка образа этого персонажа в опере Моцарта не была банальной. По сути, в либретто да Понте соединились различные источники и идеи на эту тему. Мотив отмщения — от Мольера («Дон Жуан, или Каменный пир»), от Гольдони — идеи Просвещения, в которых роль случая и обстоятельств приходит на смену идее о гневе Божьем, значительную роль также сыграла опера Гаццаниги и либретто Джованни Бертати, из которого да Понте даже позаимствовал несколько сцен.

На протяжении веков образ Дон Жуана трактовался по-разному, в XIX веке героя видели как эгоиста, получающего в финале наказание за все свои прегрешения. Гофман в новелле «Дон Жуан» в 1812 году писал: «Без устали стремясь от прекрасной женщины к прекраснейшей; с пламенным сладострастием до пресыщения, до губительного дурмана наслаждаясь ее прелестями; неизменно досадуя на неудачный выбор; неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, Дон Жуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться тусклой и мелкой… Соблазнить чью-то любимую невесту, сокрушительным, причиняющим неисцелимое зло ударом разрушить счастье любящей четы — вот в чем видел он величайшее торжество над враждебной ему властью, расширяющее тесные пределы жизни, торжество над природой, над творцом!»

Трактовка Дон Жуана как отрицательного персонажа была задана в начале XIX века Гофманом и закреплена стилем Бидермайер и эпохой реставрации Бурбонов. Однако стали появляться и другие трактовки образа, в частности как лирического героя, который знает, что прав и что ему не уйти от наказания.

Альбер Камю в «Мифе о Сизифе», написанном в 1942 году, увидел образ Дон Жуана совершенно отлично от привычной трактовки: «Дон Жуан вовсе не «коллекционер женщин». Он лишь исчерпывает их число, а вместе с тем — свои жизненные возможности…Дон Жуан избрал ничто… Смерть неизбежная, но навеки ненавистная, заслуживает презрения».

Режиссер постановки, австриец Михаель Штурмингер, прежде всего, видит в истории Дон Жуана трагическое начало: «С полным сознанием неминуемой трагедии, Лоренцо да Понте, единственный конгениальный Моцарту либреттист, начинает оперу сценой соблазнения и убийства… Этот загадочный оперный шедевр будет постоянно вести нас по тонкой грани между комедией и трагедией. И хотя в божественной музыке Моцарта смех и слезы разведены как можно дальше друг от друга, иногда мы смеемся и плачем одновременно. Тембры и краски, введенные Моцартом, темны и глубоки, как и голоса, исполняющие вокальные партии. «Дон Жуан» — «дитя темноты», «ночное» произведение искусства, сумрачная игра в неопределенном месте».

После того, как премьерные спектакли оперы «Дон Жуан, или Наказанный распутник» завершатся в рамках фестиваля с 21 по 27 октября, спектакль войдет в репертуар Красноярского театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского.

24 октября в рамках фестиваля состоялся гала-концерт «Королевы и короли оперы», на котором впервые в России выступила одна из самых титулованных немецких оперных певиц современности Диана Дамрау, которая много работала вместе с Дмитрием Хворостовским. Также на сцену вышли французский бас Николя Тесте и главный дирижер филармонического оркестра Баден-Бадена и художественный руководитель Академии имени Карла Флеша в Германии, болгарский дирижер Павел Балев, который в этот вечер встал за дирижерский пульт Красноярского академического симфонического оркестра.

Организаторы называют этот концерт путешествием по не часто исполняемому в России репертуару – операм итальянского bel canto и итальянского grand opera. Программа арий Дианы Дамрау составила галерею трагических женских судеб из итальянских опер первой половины XIX: «Мария Стюарт», «Анна Болейн», «Семирамида». Кульминацией концерта стало исполнение всемирно известной арии Casta diva из оперы «Норма».

Красноярская публика — очень радушная, каждый концерт фестиваля приветствует стоя, но после концерта Дамрау овации и исполнение произведений на бис составило дополнительный час к программе — практически третье отделение. На данный момент выступление Дианы Дамрау, судя по реакции публики и благодаря ее голосу необычайной красоты, стало фаворитом фестиваля.

Фотографии предоставлены организаторами фестиваля.