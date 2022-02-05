Дантес — «не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый эгоист»

05.02.2022
При СССР вокруг их дуэли выстраивали разнообразные конспирологические теории.
…Пушкина погубила интрига, которую сплели его великосветские недоброжелатели.
…К этой интриге было причастно III Отделение, жандармы и сам император.
…Дантес оттягивал дуэль, потому что в это время изготавливали пуленепробиваемую кирасу, которую он надел под одежду…
Здесь смешалось все. И отношение к Пушкину как квинтэссенции русской культуры и русского духа, идущее от знаменитой речи Достоевского, произнесенной на заседании Общества любителей российской словесности: «…Пушкин есть пророчество и указание».
И «Пушкин – наше все», сказанное замечательным литературным критиком XIX века Аполлоном Григорьевым.
И вульгарное советское видение, где Пушкин-друг декабристов оказывался едва ли не предтечей большевиков, высмеянное в «Мастере и Маргарите»:
«…стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие..."
И банальное невежество: кираса на дуэли между людьми из высшего общества в то время была также реальна, как марсиане на балу в Зимнем дворце. Во-первых, это невозможно было представить. Во-вторых, сложно скрыть. И, наконец, человек, выкинувший такую штуку, стал бы изгоем, подвергся гражданской казни.
Но если речь идет о Дантесе, то в отечественной литературной и исторической публицистике возможно решительно все.
В нашей системе координат Пушкин подобен Богу, а его убийца, вместе со своим приемным отцом, голландским посланником Геккереном, принимавшим живейшее участие в этой истории, сущие дьяволы. На самом же деле Жорж Шарль Дантес-Геккерен был достаточно заурядным человеком. Жизнелюбивым, расчетливым, оборотистым, нацеленным на карьеру и поэтому избегающим любых неприятностей и осложнений – но уж никак не дьяволом во плоти.
В нашей культуре Дантес – темная, зловещая тень великого Пушкина, поэтому о нем много написано. Тем, кому интересна история их дуэли, можно порекомендовать книгу итальянской исследовательницы Серены Витале «Пуговица Пушкина», интересный как детектив серьезный научный труд. Благодаря Витале в научный обиход вошла хранившаяся в семейном архиве переписка Дантеса и его дуэль с Пушкиным стала гораздо понятней.
Вот Дантес в январе 1837 года, когда состоялась дуэль. Перед нами двадцатипятилетний красавец в белом кавалергардском мундире: он родом из Эльзаса, и говорит по-французски с немецким акцентом. Дантес, роялист, сторонник свергнутого французского короля Карла Х. Поэтому у него нет никаких надежд на служебные успехи во Франции, а в императорской России его приветили. Дантес служит в престижнейшем гвардейском полку, и, поскольку он беден, как мышь, Николай I негласно выплачивает ему пособие.
Он чрезвычайно обаятелен, нравится женщинам, легко заводит дружбу с мужчинами. У него много доброжелателей. Шалости и кутежи гвардейской молодежи его не привлекают – он думает о карьере, ему надо быть на хорошем счету.
А еще он бисексуален: любовник и покровитель Дантеса – его приемный отец, голландский посланник Геккерн. Чувства у них, судя по переписке, глубокие и нежные, эти отношения продлятся до смерти Геккерна. При этом Геккерн и в самом деле относится к Дантесу по-отцовски: он его поверенный и советчик в любовных делах. В отношениях с Натальей Николаевной Пушкиной, в которую Дантес был по уши влюблен, приемный отец еще и сводник.
Один из крупнейших пушкинистов начала ХХ века Петр Елисеевич Щеголев в книге «Дуэль и смерть Пушкина», вышедшей еще в 1928 году, писал: «сердца Дантеса и Натальи Николаевны Пушкиной с неудержимой силой влеклись друг к другу».
Вот что об этом думает Серена Витале:
«Геккерен писал Нессельроде, что Наталья Николаевна "никогда полностью не забывала о своих обязанностях". Вяземский писал Великому князю Михаилу Павловичу, что "в сущности" она была невинна. "В сущности", "никогда полностью" — в этом парадоксальным образом и состояла ее вина, а именно причина катастрофы. Она отказала Дантесу (насколько нам известно, отказала дважды). Почему-то решительно прекратить сладострастную игру она не могла… Отчего Натали вела себя как настоящая коварная соблазнительница? От любви к Жоржу Дантесу, или от страха перед мужем, или от особого представления о добродетели, а может быть, из-за своей роковой глупости? Она все продолжала многообещающе принимать ухаживания француза, однако вовсе не собиралась утолять жажду, ею же самою вызванную».
Такова была предыстория дуэли, после которой Дантеса разжаловали в солдаты и выслали из страны. Надежда на блестящую карьеру в империи Николая I была потеряна, и он одиннадцать лет жил в провинции, в доме отца.
Его женитьба на сестре Натальи Николаевны была вынужденной, Дантес и Геккерн пытались избавиться от совершенно не нужной им дуэли. Таково общепринятое мнение, но Серена Витале, считает, что все было не так просто.
«Приемный отец властной рукой управлял отношениями между ним и Пушкиным… Прилив горделивой ярости прошел, и теперь он (Дантес, А.Ф.), терзался подозрениями, не испортит ли дуэль репутацию Натали и судьбу Екатерины. Он был близок к мысли об унизительном отступлении. И тут впервые нам становится жалко Дантеса. Он уже не кажется нам подлецом. А ведь Пушкин считал его подлецом, и таким он навсегда останется для России. Нам не кажется, что он женился на Екатерине Гончаровой только лишь для того, чтобы спасти жизнь. Не думали так и друзья Пушкина, хотя и они судили Дантеса достаточно строго. "...Могут считать его менее виноватым, чем он был в самом деле, так как руководили им низкие подпольные козни его отца",— писал о нем Вяземский. Видимо, брак этот был "жертвой, принесенной ему".
Как бы то ни было, Дантес оказался хорошим мужем. После ранней смерти жены он так и остался вдовцом. Детей – а их было четверо – вырастила его незамужняя сестра.
В тридцать шесть лет у него началась новая жизнь. После восстания 1848 года, когда рухнула монархия Луи Филиппа, он стал депутатом Национального законодательного собрания. Дантес был средней руки политиканом, находившимся в тени крупных людей, и он изо всех сил пытался поймать свой шанс. Головокружительной карьеры он не сделал, но после переворота Луи-Наполеона Бонапарта, при Второй Империи, Дантес стал пожизненным сенатором и командором ордена Почетного легиона. Он был политической «крышей» многих банков и страховых обществ, и стал богатым человеком.
Когда государство Наполеона III рухнуло, закончилась и его политическая карьера. Свой век Дантес доживал на родине, в ставшем после франко-прусской войны немецком Эльзасе. Рядом с ним жил его приемный отец и бывший любовник, престарелый Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард.
Марк Алданов в маленьком очерке «Французская карьера Дантеса» писал:
«Будем справедливы: если бы Дантес после ужасного письма Пушкина не послал ему вызова, его немедленно выгнали бы из кавалергардского полка и он был бы опозоренным человеком. Отправляясь на поединок, он мог не без основания думать, что Пушкин рассчитывает его убить. Через полстолетия после дуэли известный пушкинист-коллекционер А.Ф.Онегин, посетив Дантеса, спросил его: «Но как же у вас поднялась рука на такого человека?!» Дантес ответил не то с недоумением, не то с негодованием: «Как? А я? Я стал сенатором!»
На старости лет Дантес думал, что его жизнь вполне удалась, и он ничуть не хуже Пушкина, который, как известно, больших чинов не выслужил. Но к моменту своей смерти Дантес был полностью забыт – и даже во французских некрологах говорилось, что он убил поэта Пушкина. Больше о нем было нечего сказать.
С этим он и остался в истории, и о нем не забудут, пока в России не перестанут читать и почитать Пушкина, до тех пор, пока на свете существуют Россия и русская культура.
Этот, по определению Алданова, «не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый эгоист, не перед многим останавливавшийся в поисках выгоды и удовольствий» был обязан Пушкину самым главным.
Дантес, впрочем, так этого и не понял.
Иллюстрации: А.Волков «Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом"; А. Наумов "Дуэль Пушкина с Дантесом".