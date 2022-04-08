Фильм «Бодибилдер» вышел на ринг кинопроката

Елена СЕРДЕЧНОВА

Седьмого апреля на экраны страны ворвался «Бодибилдер» — первая отечественная лента с участием профессиональных культуристов. «Культура» побывала на премьере и убедилась, что у фильма действительно крепкие мускулы.

Остросюжетную историю — триллер, спортивную драму и научную фантастику — снял режиссер Андрей Грачев, наконец-то привнесший на российские экраны маскулинность в духе Дуэйна Джонсона. Слоган фильма грозит сказку сделать былью: «Основано на нереальной истории, которая в любой день может стать реальностью». Саму же картину сделали реальностью кинокомпания «Русское кино» и поддержка Министерства культуры РФ, а участвовали в проекте актеры-тяжеловесы — Михаил Горевой, Дарья Повереннова, Виктория Полторак, Владимир Епифанцев, Сергей Чонишвили. Главная роль досталась известному фитнес-блогеру и телеведущему Денису Семенихину.

Сюжет закручен вокруг идеи победы, успеха, ради которого в современном мире можно пожертвовать всем — любовью, семьей, здоровьем, любимым человеком, жизнью.

Знаменитый бодибилдер Макс Майер, которого играет русский Дуэйн Джонсон, известный бодибилдер и телеведущий Денис Семенихин, мечтает стать чемпионом мира. Но во время решающего состязания с ним случается инфаркт. Врачи, откачав культуриста, запрещают ему занятия спортом. Макс теряет все: работу, смысл жизни, семью. Даже тренер и лучший друг Дэн, обаятельный хулиган Владимир Епифанцев, отворачивается от него. Перед неудачливым спортсменом появляется практически Мефистофель — врач скорой помощи, а в прошлом ученый Виктор. Его роль исполняет актер Михаил Горевой, на счету которого более ста киноработ, включая масштабный проект у Стивена Спилберга.

По заказу погрязшего в коррупции Министерства обороны Виктор разработал уникальное лекарство, которое может излечить от самых страшных болезней, предотвратить эпидемии, спасти миллионы жизней. Однако это лекарство имеет неожиданные побочные эффекты. Проект оказывается замороженным, но доктор не оставляет надежды его завершить. Макс соглашается стать подопытным в эксперименте Виктора.

Героиня Виктории Полторак — красавица-жена Макса — озвучила печальное положение дел в современном мире: «Чемпионом может быть любой, были бы деньги. Так работает система». Внезапно фильм оказывается не только триллером с красивыми актерами и актрисами и крепко закрученным сюжетом, но притчей о современном устройстве мира. Режиссер и сценарист «Бодибилдера» Андрей Грачев говорит «Культуре», что багаж его знаний и опыта сыграл ключевую роль в написании сценария.

— Любой сценарий человек пишет, опираясь на жизненный опыт, на истории, которые приключались с его знакомыми, друзьями, родными. Наш фильм — это творческое переосмысление подсмотренных событий. Мы хотели показать в «Бодибилдере», что все события и герои являются продуктом современного западного миропорядка, когда за фасадом демократических ценностей скрывается банальная капитализация олигархических кругов. А по счетам платят обычные люди, — делится собеседник.

К разговору присоединяется генеральный продюсер фильма Мария Панкратова, она считает, что «Бодибилдер» — необычное кино.

— В нем много что синтезировано. Мы не занимались пропагандой и морализаторством, но поставили в картине важные вопросы. Например, какие чудеса можно совершить благодаря силе воли и ясной цели, какова цена побед и успеха, когда наука сумеет создать революционные препараты нового поколения. Когда вы досмотрите кино до конца, вы поймете, почему у героев «универсальные» имена, почему на автомобилях иностранные номера и почему я сейчас говорю, что это кино не совсем привычное для отечественного производства. Наша лента — намек на то, как «там», за пределами нашей страны, относятся к человеку, к ценности людской жизни, — говорит она.

Мимо пробегает Михаил Горевой — узнать его сложно — на голове низко надвинут капюшон с пластиковыми окошками для глаз. Но корреспондента «Культуры» не проведешь, и вот уже голливудский актер делится своим мнением о фильме.

— Процесс съемок был динамичным и профессиональным. Но вот период постпродакшена длился долго, все время возникали какие-то препятствия, например та же пандемия. Но в результате фильм получился классный. Нам есть за что уважать себя, уважать режиссера Андрюшу Ткачева и генерального продюсера Машу Панкратову. Все ребята — большие молодцы, а фильм получился — отличный, — говорит он.

Высоко оценивает «спортивный» результат «Бодибилдера » и актриса Виктория Полторак. «Я счастлива представлять этот фильм. Считаю, что все происходит вовремя. Вовремя и мы представили картину, потому что сейчас самое время задуматься над тем, как устроена наша жизнь, понять, что надо оставаться людьми в любых ситуациях», — говорит она изданию.

И действительно, «Бодибилдер» получился фильмом-чемпионом. Блестящие актерские работы, по-настоящему спортивная режиссура и выверенная операторская работа создали отличное кино, которое в какой-то момент становится притчей.

Андрей Грачев уверен, что у его фильма есть мускулы и «Бодибилдер» может показать себя на ринге проката.

— Хотя сейчас сложно на что-либо рассчитывать: ситуация настолько неожиданная и меняется все каждую секунду. Но считаю, что американского кино мы больше не увидим. Думаю, что зритель будет так или иначе подтягиваться к отечественному кинематографу. Этого так не хватало последние 25-30 лет. В этом смысле сейчас ситуация складывается благоприятная для российской киноиндустрии. У отечественных фильмов появился шанс занять опустевшую нишу. Тем более этот шанс есть у нашей ленты, — заключает режиссер. — Несмотря на то, что фильм это развлекательный и мы постарались сделать «Бодибилдер» максимально динамичным, глупое кино мы не делали. Наш фильм — это возможность для зрителей задуматься над вопросами — и остросоциальными, и человеческими.