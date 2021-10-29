Не красная Москва: спектакль «Винил» в петербургском «Мюзик-Холле»

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Мюзикл композитора Евгения Загота уже собрал благодарную публику в российских регионах. И вот теперь представлена его петербургская версия — очень яркая, юная и задорная.

Кинолента «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского, вышедшая на экраны в 2008 году, задала общий тренд: лучащиеся радостью пятидесятые годы, стремительно открывающаяся миру страна. И рок-н-ролл, противостоящий остаткам сталинской эпохи. И этот посыл стал настоящим проклятьем для «Винила». Мюзикл просто обречен на сравнение со «Стилягами», хотя сюжетная канва спектакля абсолютно оригинальна.

Но запрос на светлое ретро, сформировавшийся в обществе, играет на руку создателям, которые не упускают возможности занять востребованную нишу. В 2018 году «Винил» появляется на сцене Красноярского музыкального театра в постановке московского режиссера Николая Покотыло. Годом позже спектакль ставит в пермском Театре-Театре Борис Мильграм. Тогда же своя версия мюзикла выходит в Северском музыкальном театре (режиссер Елена Кузина). И именно этот спектакль победил на днях на фестивале «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка».

Так что ход директора петербургского «Мюзик-Холла» Юлии Стрижак, задумавшей свой вариант «Винила» и пригласившей на постановку режиссера Сусанну Цирюк, был просчитанным и крайне своевременным. Яркое зрелище никогда не окажется невостребованным в период ковидного упадка духа, музыкальный материал мюзикла действительно исключительно качественный, а Сусанна Цирюк обладает репутацией поистине пандемического режиссера: выпускница Санкт-Петербургской консерватории работала не только в Мариинском театре, но и в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Иркутске, Челябинске, Петрозаводске, Якутске, Нижнем Новгороде, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Бразилии, Швейцарии, Болгарии, Германии, Бельгии, Франции. В ее руках «Винил» зазвучал как новенький.

Фабула незамысловата и пересказывается в паре слов: юные музыканты стремятся выступить на Международном фестивале молодежи и студентов в Москве, им противостоят комсомол и «органы», в итоге любовь и музыка побеждают все. Но этот скудный, на первый взгляд, синопсис подразумевает широчайшую палитру действия. На сцене будет предоставлено место и образцово-показательным картинам социалистической действительности, и коммунальным склокам, и посиделкам в КПЗ — с метлами и ватниками, и даже драматическим последствиям сталинских репрессий. Но в основном — танцы, песни и слова любви. Как и подобает уважающему себя мюзиклу.

Если говорить о музыке, то спектакль собран идеально: нет пустот и непонятных проигрышей — всего того, чем иные авторы «спасают» провисающую звуковую ткань спектакля. Евгений Загот написал не только роскошную музыку, но и сочинил несколько песен, которые могут стать шлягерами, если «Винил» когда-нибудь будет качественно экранизирован. А пока исполнители стараются как могут. И у них все получается: датчики энтузиазма зашкаливают. Под стать актерам и балет «Мюзик-Холла». Временами эпизодические бессловесные образы затмевают протагонистов — и это, пожалуй, единственный упрек, который можно адресовать постановке. Хотя, если судить по реакции зала, далеко не все сочли это изъяном — скорее наоборот. Нужно еще сказать, что у хореографа спектакля Антона Дорофеева многие танцевальные номера исполняют не только участники балета, но и артисты вокального ансамбля, что делает мюзикл невероятно динамичным. На качестве вокала это никак не отражается: музыкальный супервайзер «Винила» Александра Чопик изрядно потрудилась над всеми партиями и сложными ансамблями, а также тонко свела такие противоположности, как симфонический оркестр «Мюзик-Холла» под управлением маэстро Фабио Мастранджело и джаз-бэнд, у которого был свой музыкальный текст.

Художник-постановщик Алексей Тарасов оформил декорации в стиле того самого светлого винтажа. Дизайн спектакля отсылает к внешнему виду легендарного радиоприемника «Звезда-54». Все что надо: роскошные яркие линии, лоск и глянец. И при этом демократичность с одновременной изысканностью. Неудивительно: сама «Звезда» была более-менее доступна для москвичей пятидесятых — за нее в магазинах просили всего 680 рублей на фоне полутора-двух тысяч дореформенных рублей за громоздкие радиолы. В то же время «Звезда» унаследовала именно не вид, а пресловутый look от своего французского предшественника — радиоприемника Excelsior-52. Полный шик после тоталитарной серости. Декорации ровно такие же по духу. Но в то же время не без красноречивых нюансов. Красная Москва — расхожее клише, как нельзя лучше характеризующее экспортное лицо советской столицы. Но в то же время создатели показывают нам не только и не столько парадный московский экстерьер. Здесь есть и не красная столица. Серый город коммуналок. Черные чертоги комитетчиков. И, безусловно, живой и воздушный салатно-канареечный мир легкомысленных стиляг и их музыки — рок-н-рольной, джазовой, самых разных стилей. Все на сцене кричит о свободе, о стремлении сбросить оковы косности и запретов. Недаром петербургская версия мюзикла сопровождается подзаголовком: феерия свободы в двух действиях.

Особые слова хочется произнести в адрес художника по костюмам Татьяны Королевой. Не в упрек предшественникам петербургского «Винила», нельзя не отметить: герои одеты настолько стильно, что порой кажется, что перед зрителем ретро-дефиле от Сен-Лорана (стиляги) или Хьюго Босса (люди в черном). Об этой и других подробностях работы над спектаклем «Культуре» рассказала режиссер-постановщик Сусанна Цирюк:

— Кастинг был поистине «зверский». Мы посмотрели 228 человек. И мне хотелось свежей крови! В постановках других театров в основном заняты маститые артисты 35–40 лет и старше. Я стремилась к тому, чтобы у нас не было актеров старше тридцати лет, ведь возраст главных персонажей по сюжету 22 года. Претендентам было трудно: показать себя на кастинге без опыта сложно. Я очень рада, что взяла двух дебютанток. Ксения Лазаревич, исполнившая главную роль агента спецслужб Виолы, в этом году окончила курс Дмитрия Белова в ГИТИСе. Годом раньше ГИТИС окончила и Ангелина Феофанова, создавшая образ прямолинейной и простодушной комсомольской активистки Капитолины. Дебют всегда заставляет нервничать режиссера — никто не знает, как на молодого артиста подействует сцена и встреча с публикой. Зажмется человек или, наоборот, расцветет. Но мне кажется, я не ошиблась.

Работа над спектаклем началась в мае и шла до последнего дня перед премьерой. Много сил ушло на репетиции с ритм-секцией и балетом. Например, на классический рок-н-ролл хореограф выходит только к финальному номеру. До этого исполняются разные стилизации — около пятнадцати стилей, я даже все названия не вспомню. В постановке много джаза, и это очень красиво.

Мы чуть-чуть не успели «дочистить» действие, чтобы не было швов. Сложность кастингового проекта в том, что задействованы фрилансеры, у которых одновременно еще есть какая-то работа. Собрать всех вместе даже на неделю было очень сложно. Но ребята старались, особенно ансамбль. Сильный ансамбль был необходим, у нас восемнадцать массовых номеров. После первого спектакля ко мне подходили зрители, которые благодарили за светлую ностальгию. Да я и сама, рассматривая мамины фотографии с цветущими девушками в этих юбках, понимала, что наша публика будет широкого спектра. Но все же молодой драйв очень важен. Спектакль сделан как комикс: минимальное количество текста, укрупненные персонажи-ярлыки: зло — это зло, добро — это добро. Мы играли с логикой цвета: агенты — черные, москвичи — серые с яркими красными деталями, иностранцы — словно из Ниццы, белые с бирюзой. И, конечно, наши яркие стиляги — цветы на асфальте — сказала она.

От себя добавлю, что спектакль получился действительно очень московским, пусть и не только прямолинейно красным. Виды московских достопримечательностей поданы в декорациях трепетно и нежно, с явной любовью к столице. Очень хочется, чтобы эту постановку увидели и московские зрители. «Винил» заслуживает счастливой сценической судьбы — ведь «Мюзик-Холлу» удалось задать чрезвычайно высокую для Северной столицы музыкальную планку, соответствовать которой могут лишь немногие российские мюзиклы.

Фотограф Юлия Чопорова, фотографии предоставлены пресс-службой петербургского «Мюзик-Холла».