Апология Серебренникова. «Не шумите, россияне»

Максим СОКОЛОВ, публицист
02.07.2020
Должно ли государство поддерживать всякое искусство, или только то, что почитает за достойный образец?
Если говорить о том, были ль в «
Гоголь-центре» финансовые нарушения, — а судебный процесс был именно об этом, — то К.Ю. Серебренников в своем последнем слове говорит так: «
Жалею ли я, что бухгалтерия проекта, которая является предметом всех этих судебных заседаний и расследований, была так ужасно организо
вана? Конечно, жалею. Но, к сожалению, ни повлиять на это, ни изменить это тогда я не мог: я ничего в работе бухгалтерии не понимал и не понимаю, я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий, я не занимался финансами».
При этом он, правда, сообщает, что «обвинение построено на показаниях бухгалтеров и тех знакомых бухгалтеров, которые обналичивали деньги «Платформы». Аргумент не самый убедительный. Что конкретные детали обналичивания открывали следствию бухгалтеры — а кто же еще? Капельдинеры?
Обналичивание требует определенной квалификации, которой обладает бухгалтер. Но оно еще требует финансовой подписи, а право на таковую подпись было у К.Ю. Серебренникова. Не подписывай он соответствующие документы, бухгалтеры и знакомые бухгалтеров не смогли бы обналичить деньги «
Платформы».
Наивность доводов, впрочем, еще не есть основание для того, чтобы клеймить режиссера как самого черного злодея. Он далеко не единственный среди служителей Мельпомены, кто погрешал против федерального закона № 44, трактующего порядок закупок. То же самое делали (возможно, и сейчас делают) носители славнейших имен. Просто закон написан применительно к простейшим и стандартизированным товарам для закупок: доски, цемент, электролампочки, простейший грим etc. Если товар нестандартный (хотя бы театральная бутафория) или поджимают сроки, ФЗ № 44 парализует весь процесс, и надо искать невесомые, интегральные ходы, чтобы объехать ФЗ на кривой козе. Это и называется обналичкой. Причем этим грешат не только передовые деятели. Расспросите ученых, они тоже много интересного расскажут (не для печати) про закупки для научных опытов.
Попутно можно еще класть в карман себе, можно и не класть, но и самый кристальный муж будет испытывать проблемы с ФЗ № 44.
Но дело в том, что режиссер-новатор и его друзья очень мало говорили об этой реальной и болезненной проблеме, а гораздо больше о вещах, не имеющих прямого касательства к уголовной статье, ради которой они и собрались. Во-первых, режиссер много и хорошо говорил о своем величии. «Мы сделали «Платформу», со всей ее многоукладностью, свободным перетеканием жанров, с необычностью, с яркостью и непривычностью… Артистическая жизнь «Платформы», за которую я отвечал, была актом общего усилия со стороны честных, талантливых, ярких людей в своем поколении, тех прекрасных ребят, ради которых я все это и придумал… Мы все вместе, и я в частности, сделали что-то очень настоящее и важное для нашей страны, создав проект «Платформа», и он стал одним из мостов между Россией и миром, он стал инструментом вовлечения нашего отечественного искусства в актуальные процессы, которые происходят в мировом искусстве» etc.
С иной точки зрения, такие вещи не подобает произносить от первого лица — лучше от третьего, но, возможно, неистовое самохвальство есть веление времени. При актуальных процессах, которые происходят в мировом искусстве, скромность устарела. Хотя даже с точки зрения театрального действа такой усиленный перевод речи от разговора о непозволительных негоциях к разговору о необычности, яркости и непривычности, — чрезмерно нарочит. Многовато ходульности. Но, впрочем, и ситуация необычная, и вообще о вкусах не спорят.
Но о чем можно и нужно спорить — тем более, что эту тему для спора предложил сам режиссер и его друзья, никто за язык не тянул, — это о самом принципе государственного покровительства искусству. Режиссер говорит: «Несомненно, именно сейчас стал понятен принцип, сформулированный предыдущим министром культуры, тем, который пришел на место открывшего «Платформу» Александра Авдеева, принцип, по которому этот министр решил взаимодействовать с современным искусством: «Эксперименты за свой счет». И сейчас ясно, что он говорил именно о «Платформе». И этот «свой счет» — как раз те самые годы арестов, преследования, клеветнических абсурдных обвинений и судов».
К.Ю. Серебренников сильно не любит Минкульт, почитая его причиной своих бедствий. Что там у них было, мы не знаем, за портьерой не стояли, да и к министру Мединскому можно относиться различно. И простейшая точность требует признать, что формулу «Любые изыски — но за ваш счет» не Мединский изобрел. При всем к нему уважении эта формула гораздо более давняя.
Хотите все презирать: законы, совесть, веру — вольному воля. Но государство тоже вольно решать — поощрять таковое презрение или не поощрять. Есть давняя традиция, согласно которой монархи поощряют те искусства, которые обеспечивают блеск трона, — императорские театры с соответственным репертуаром, великие музеи вроде Эрмитажа, пенсии гениальным художникам. По-другому это называется «поддерживать образцы».
Ну а смелость, яркость и ничем не стесненная свобода — это (во всяком случае по идее) вещь столь привлекательная, что публика и так будет ломиться, какую цену ни назначь за билеты, ибо глоток свежего воздуха — бесценен. При таком количестве энтузиастов необычного искусства к чему государственные субсидии? Или государство обязано насаждать голые задницы, как картофель при Екатерине?
В действительности творцы инновационно-модернизационного художества далеко не так уверены в том, что при свободной конкуренции публика, безусловно, предпочтет их продукцию замшелым образцам. Возможно, они даже уверены в обратном. И именно поэтому крайне болезненно реагируют на формулу «за свой счет», тут же связывая ее с Мединским, судейскими и полицейскими.
А все проще:
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.