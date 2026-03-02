Музей Победы проведет в марте более 10 кинопоказов

Музей Победы анонсировал программу онлайн-кинопоказов в марте.



Сеансы приурочены к государственным праздникам, памятным датам и юбилеям известных исторических личностей.





«Начнутся показы 3 марта, во Всемирный день писателя. В онлайн-кинотеатре зрителям представят фильм „Детство Горького“ (0+). Кинолента снята в 1938 году по первой части автобиографической трилогии Максима Горького. Фильм восстановлен на Киностудии имени Максима Горького в 1977 году», — отметили в Музее Победы.





В Международный женский день зрителей ждет музыкальный ромком 1940 года «Моя любовь» с Лидией Смирновой в главной роли. Картина Владимира Корш-Саблина рассказывает о заводской работнице, скрывающей от поклонников усыновление племянника. Музыку к ленте написал композитор Исаак Дунаевский.





К 120-летию режиссера-сказочника Александра Роу подготовлена специальная программа. 8, 9 и 10 марта на сайте будут демонстрироваться три его знаменитые работы: «Василиса Прекрасная» 1939 года, «По щучьему велению» 1938 года и «Конек-Горбунок» 1941 года. Во время съемок «Василисы Прекрасной» для фильма изготовили 11-метрового Змея Горыныча, а при работе над картиной «По щучьему велению» неожиданно растаявший снег подтолкнул создателей к эффектному трюку с мгновенной сменой зимы на лето.





19 марта, в День моряка-подводника, онлайн-кинотеатр представит приключенческий фильм «Тайна двух океанов». Двухсерийная лента 1955–1956 годов погрузит зрителей в историю экипажа советской подлодки «Пионер». Командиру Воронцову предстоит расследовать череду таинственных катастроф в океане.



