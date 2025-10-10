БДТ им. Товстоногова представил выставку к юбилею Светланы Крючковой

Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова открыл выставку «Мой путь...», приуроченную к двойному юбилею народной артистки РСФСР Светланы Крючковой.



В июне 2025 года актрисе исполнилось 75 лет, а в октябре отмечается 50 лет ее работы в БДТ. Экспозиция будет открыта для зрителей в Большом зрительском фойе театра до 23 октября 2025 года.





«На выставке зрители смогут увидеть много редких фотографий из спектаклей, с репетиций, из закулисной жизни. А весной мы непременно встретимся в театре на моем юбилейном вечере „Полвека в БДТ“, где я расскажу о важных моментах своей жизни и о людях, с которыми меня свела судьба, буду читать любимые стихи и петь любимые песни», — поделилась Светлана Крючкова.





В создании выставки использованы материалы из фондов БДТ, Школы-студии МХАТ, Музея МХАТ, «Мосфильма» и личного архива актрисы. Кроме того, на Основной сцене театра состоялся показ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки», в котором Светлана Крючкова сыграла главную роль.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ