Всероссийский фестиваль-смотр «Атлас театральной России» пройдет в «Мастерской 12» Михалкова

Худрук театра «Мастерская 12» Никита Михалков анонсировал Всероссийский фестиваль-смотр «Атлас театральной России».





Об этом Михалков рассказал во время сбора труппы, посвященного началу нового сезона.



«Каждый месяц в течение пяти дней Мастерская „12“ будет принимать коллективы из определенного региона России. А московский зритель впервые сможет увидеть работы мастеров российского театра в таком объеме», — рассказал Михалков.



Худрук добавил, что организаторы фестиваля постараются превратить его в лучшее театральное событие года, представляющее разные виды и жанры сценического искусства.



«Но и не только. Несомненно, что взаимообмен идеями, вливание „новой крови“ играют важнейшую роль в объединении театральных деятелей РФ, создании единой профессиональной и культурной среды», — отметил Михалков.





Первый этап фестиваля пройдет с 1 по 5 ноября. На сцене Мастерской «12» выступят коллективы из Читы, Хабаровска, Ярославля, Кузбасса и Дмитрова.









Фото: АГН "Москва"