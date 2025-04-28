Захар Прилепин презентует новую книгу «Тума» на фестивале «Красная площадь»

28.04.2025

Захар Прилепин презентует новую книгу «Тума» на фестивале «Красная площадь»
Писатель, общественный деятель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин презентует новый роман «Тума» 7 июня.

Презентация новой книги Прилепина состоится на фестивале «Красная площадь». Об этом писатель рассказал в кулуарах «Мастерской новых медиа», передает ТАСС.

По словам Прилепина, книга расскажет «и о подвигах, и о злодействах, и о приключениях, которые почти не осмыслены нашей литературой и геополитикой».

Книга посвящена истории казачества и станет частью трилогии.

«Моя задача — сделать так, чтобы эпоха трехсотлетней давности стала для нас такой же близкой и живой, как времена мушкетеров», — приводит агентство слова писателя.


Фото: Pixabay.com