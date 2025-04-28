Захар Прилепин презентует новую книгу «Тума» на фестивале «Красная площадь»

28.04.2025
Писатель, общественный деятель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин презентует новый роман «Тума» 7 июня.
Презентация новой книги Прилепина состоится на фестивале «Красная площадь». Об этом писатель рассказал в кулуарах «Мастерской новых медиа», передает
ТАСС.
По словам Прилепина, книга расскажет «и о подвигах, и о злодействах, и о приключениях, которые почти не осмыслены нашей литературой и геополитикой».
Книга посвящена истории казачества и станет частью трилогии.
«Моя задача — сделать так, чтобы эпоха трехсотлетней давности стала для нас такой же близкой и живой, как времена мушкетеров», — приводит агентство слова писателя.
Фото: Pixabay.com