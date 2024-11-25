Артисты стран БРИКС выступили на музыкальном фестивале в Казани

В Международном фестивале национальных культур «Россия — Восток», также известном как «Восточный базар в Казани», участвуют певцы, музыканты и танцоры из стран БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров приветствовал организаторов, участников и гостей мероприятия, отметив, что фестиваль с каждым годом увеличивает свои масштабы и географию.





Лавров подчеркнул, что участие исполнителей из БРИКС имеет особое значение в контексте текущего председательства России в этом объединении. Министр иностранных дел выразил уверенность, что уникальная атмосфера «Восточного базара в Казани» будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества и укреплению позиций страны как культурной державы.





Фестиваль проходит в столице Татарстана с 20 по 30 ноября. Мероприятие собирает исполнителей со всего восточного мира.









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