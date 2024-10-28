Симфонический оркестр Мариинского театра триумфально завершил гастроли в Китае

В Китае завершились гастроли Валерия Гергиева и Мариинского театра.



Выступления Симфонического оркестра театра завершились 27 октября концертом в Макао, передает пресс-служба учреждения.



В рамках гастролей коллектив и маэстро выступили в шести городах Китая. Впервые в истории прошли выступления в Цзинане и Шэньчжэне.



Коллектив сыграл восемь симфонических концертов на престижных площадках Китая. Китайской публике были представлены шедевры русских и европейских композиторов. В театре рассказали, что гастроли завершились триумфально.



«Октябрь этого года оказался для нас насыщенным гастрольными выступлениями, особенно в Китайской Народной Республике. Второй раз за месяц мы приехали в Макао — до этого привозили сюда оперу. Особенным стал концерт в Шэньчжэне, где мы выступали впервые. Это город огромных экономических достижений, об этом говорят очень многие. Здесь у нас появились большие знаменитые друзья, выступление доставило удовольствие. С уверенностью можно говорить, что выступления и балетной труппы Большого театра, и балетной труппы и Симфонического оркестра Мариинского театра проходили на главных, центральных площадках страны. Мы развиваем отношения с музыкантами, обмениваемся выступлениями, молодежь приглашаем выступать у нас. И также ждем возвращения домой. У нас впереди запланированы огромные акции и на сцене Большого театра, и на сцене Мариинского театра, и фестиваль в зале «Зарядье». Ждем возвращения, скучаем, будем скоро!» — приводят в пресс-службе театра слова Валерия Гергиева.









Фото: пресс-служба Мариинского театра