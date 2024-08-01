В Мелитополе открывается выставка «Сокровищница России — Русский музей».



Мобильная планшетная экспозиция Русского музея открывается 1 августа. Ранее экспозиция была представлена в Таганроге, Луганске, передает пресс-служба музея.



В экспозицию вошли 23 живописных произведения, созданных выдающимися мастерами XIV-XX веков и знакомящие с основными этапами развития русского изобразительного искусства.



На планшетах представлены работы в том числе Брюллова, Петрова-Водкина, Репина, Дейнеки, Айвазовского и других мастеров.



В основу выставки лег мультимедиа-гид в бесплатном мобильном приложении дополненной реальности Artefact. С его помощью посетители могут получить дополнительную информацию о музейном экспонате.



Выставка «Сокровищница России — Русский музей» подготовлена в рамках масштабного международного просветительского проекта «Русский музей: виртуальный филиал», задачей которого является популяризация ценностей российской культуры и художественных коллекций Русского музея и музеев России средствами современных информационных технологий, рассказали организаторы.



Следующим городом, где будет работать выставка, станет Мариуполь.









Фото: пресс-служба Русского музея