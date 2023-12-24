На 44-м году жизни умер актер из «Глухаря» Алексей Черных

Скончался Алексей Черных, российский актер театра, кино и сериалов и артист дубляжа, сообщает «Российская газета».





Алексей Черных родился в 1980 году. В 2003-м окончил Школу-студию МХАТ. Был актером театра Et cetera. Среди сценических работ — «Барабаны в ночи», «Люсьет Готье, или Стреляй сразу!», «Морфий» и «Пожары».





Экранный дебют — 2001 год, Трекало в «101-м километре». Далее — более тридцати проектов: «Сыщики», «МУР есть МУР», «Глухарь», «Иван Грозный» (царевич Иван), «Пятая стража», «Беспокойный участок», «Ищейка».





Алексей Черных был официальным русским голосом Энтони Маки, Сокола в киновселенной Marvel, озвучил Лин Дона, персонажа Джеки Чана в фильме «Сердце из стали».





Артист — лауреат приза за «Лучшую мужскую роль» Открытого Фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (фильм «Сын», Андрей — главная роль).













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