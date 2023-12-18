Российский фильм «Клетка ищет птицу» взял приз на фестивале «Бастау»

18.12.2023
Российский фильм «Клетка ищет птицу» завоевал приз на XI Международном кинофестивале «Бастау».
Смотр прошел с 12 по 16 декабря в Алматы.
В номинации «Лучшая актриса» в конкурсной программе Bastau Debuts приз достался Хадиже Батаевой («Клетка ищет птицу»), сообщили организаторы смотра.
Отмечается, что «Особого упоминания» жюри короткого метра также удостоена картина из России «Сердце Байкала».
Главный приз фестиваля — Гран-при имени Калыкбека Салыкова — достался фильму из Монголии «Если бы я только мог впасть в спячку».
Всего для участия в фестивале было подано более 700 заявок из разных стран. В международный конкурс дебютных полнометражных фильмов вошли 10 картин.
Фото: пресс-служба кинофестиваля "Бастау"