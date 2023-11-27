Музейщики из 15 регионов пройдут обучение в Музее Победы

В Музее Победы пройдут курсы повышения квалификации для музейщиков из разных регионов.



Занятия по теме «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания» стартуют 29 ноября, участие в них примут директора, методисты, научные сотрудники, хранители музеев из 15 регионов России, передает пресс-служба музея.



«Слушатели программы познакомятся с современными технологиями организации музейного пространства, новыми методиками работы экскурсоводов, поучаствуют в формировании совместных музейных экспозиций. Специалисты Музея Победы поделятся своим опытом и презентуют уже реализованные проекты», — сообщили в учреждении.



В рамках курса участники побывают на практических занятиях, посетят выставки, масштабные экспозиции, не имеющие аналогов в музейной практике. По итогам курса специалисты получат соответствующие удостоверения о повышении квалификации.









Фото: пресс-служба Музея Победы