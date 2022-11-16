Ольга Любимова выступила на встрече президента с правительством

Глава Минкультуры РФ представила доклад о развитии инфраструктуры в сфере культуры в 2022 году в дистанционном формате, сообщила пресс-служба ведомства.





По ее словам, заметные изменения в этом направлении произошли благодаря нацпроекту «Культура». Его реализация позволяет менять облик и содержание отрасли по всей стране, создавать новые условия для ее развития и возможности для творческой реализации граждан, подчеркнула министр культуры





С этого года через нацпроект поддерживаются муниципальные музеи, в первую очередь — краеведческие. Для них закупают современную технику. Всего к 2025 году планируется оснастить оборудованием 487 учреждений, а реконструировать и капитально отремонтировать 100.





С 2023 года Минкультуры начнет помогать через нацпроект региональным музеям и театрам. К 2025 году новое оборудование получат 127 театров и 675 музеев. Еще 24 театра реконструируют и отремонтируют. Так, реновация ждет Новгородский театр им. Достоевского.





К настоящему дню в России за все время существования нацпроекта «Культура» построены, реконструированы и отремонтированы 1089 сельских ДК. Таким образом, новые условия получили 2 млн граждан, подчеркнула глава ведомства.





По ее словам, особой популярностью у молодежи в регионах пользуются модельные библиотеки с доступом к современным интернет-ресурсам, книгам, периодике. Такие учреждения смогут посещать более 57 млн человек.





Для отдаленных поселений предназначены автоклубы — ДК на колесах с откидной сценой и необходимой аппаратурой. В регионы уже поставлены 362 грузовика.





До конца 2022-го откроется 103 обновленных кинозала в 49 регионах. Общее число модернизированных киноплощадок составит 1278.





Также поддержку получают детские и кукольные театры. Ремонт уже проведен в 27 таких учреждениях, оборудование поставлено в 85 учреждений. В этом году еще девять театров будут обновлены.





1156 ДШИ и училищ искусств в 83 регионах получили новые учебники, инструменты и оборудование. На сегодня отремонтированы и реконструированы 621 детская школа искусств.





Ольга Любимова добавила, что развитию инфраструктуры уделено внимание и в Федеральной адресной инвестпрограмме, по которой до конца года будет завершена реставрация и консервация 107 культурных объектов. Среди завершенных проектов — памятник Минину и Пожарскому, «Катальная горка» в Петергофе и др. В этом году началось восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ