Netflix опубликовал новый трейлер драмы «На Западном фронте без перемен»

20.10.2022

Netflix опубликовал новый трейлер драмы «На Западном фронте без перемен»
Ролик по экранизации романа Эриха М. Ремарка появился за неделю до премьеры фильма на стриминге. Видео доступно на youtube-канале сервиса. 

Военная драма повествует о событиях Первой мировой войны, представленных глазами немецкого солдата Пауля. Вместе с одноклассниками он воодушевленно отправляется добровольцем на фронт, где познает все ужасы войны.

Главную роль сыграл Феликс Каммерер. В касте — молодые немецкие актеры, а также знакомый по кинокомиксу Mаrvel Дэвид Брюль. Режиссером ленты выступил Эдвард Бергер, известный по сериалу «Патрик Мелроуз». 

В сентябре фильм дебютировал на кинофестивале в Торонто и вышел в прокат в Германии. Релиз на «Нетфликсе» назначен на 28 октября. На момент написания заметки рейтинг ожиданий ленты на «Кинопоиске» составил 95%.


Фото: скриншот / ютьюб