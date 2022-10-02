Владимир Путин: юбилей российского джаза — знаковое событие для поклонников жанра

02.10.2022

Владимир Путин: юбилей российского джаза — знаковое событие для поклонников жанра

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям гала-концерта, посвященного 100-летию российского джаза. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую вас и поздравляю с 100-летием российского джаза. Вековой юбилей — большое, по-настоящему знаковое событие для многочисленных любителей джаза в нашей стране. И его празднование — замечательный повод вспомнить историю становления и развития этого самобытного музыкального направления, имена и творческое наследие блестящих исполнителей, композиторов, дирижеров, которые внесли большой вклад в популяризацию джаза, в отечественную культуру в целом», — говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что заложенные представителями жанра традиции, их идеи и начинания продолжает новое поколение эстрадных артистов.

Фото: сайт Кремля