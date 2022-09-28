В Москве назвали победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов»

28.09.2022

В Москве назвали победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов»

Пятеро победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» объявлены в Электротеатре «Станиславский» в Москве.

Они получат по 1 млн рублей на реализацию своих проектов, сообщила на пресс-конференции в театре куратор проекта, драматург и сценарист Ольга Михайлова.

«Победитель нашего конкурса — Мария Манич «Икра трески», второй наш победитель — Вячеслав Комков «Рыбий глаз», третий наш победитель — Ника Вельт «Бардо Тхедол, или Бабушка, ты ведь умерла», — сказала куратор.

Она добавила, что также в числе победителей — Тоня Яблочкина с работой «Мамочка» и сценарист Алексей Михайлов с проектом «Воск». Другие финалисты — Семен Вяткин, Анна Батурина и Светлана Лекомцева — были названы лауреатами проекта.

Фото: Pixabay