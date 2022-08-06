РЭМ анонсировал передвижной проект «Волжская Булгария. Великое наследие»

Выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, будет работать в Казани, Уфе и Челябинске. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





Наследие государства, возникшего в эпоху раннего Средневековья в Среднем Поволжье, сохраняется в этнокультурных традициях татар, чувашей, башкир, бесермян, удмуртов, мордвы, марийцев. Образы культур этих народов, а также северокавказских балкарцев и дунайских болгар, родственных булгарам, помогут составить исторические фотографии и костюмы XIX — начала ХХ века.





«Археологические, исторические и этнографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства и изделия народных мастеров, экспонируемые на выставке, — это наглядные свидетельства преемственности самобытного древнебулгарского ремесла и материальных практик более позднего времени», — отметила куратор выставки, завотделом этнографии Поволжья и Приуралья РЭМа Елена Колчина.





Посетители увидят образцы золотного шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и костюмы XIX века из коллекции Российского этнографического музея, а также археологические артефакты X-XIII вв., этнографические памятники XIX — начала ХХ века и работы современного художника Азата Миннекаева.





В проекте участвуют ГИМ, Эрмитаж, Национальные музеи Татарстана и Башкортостана, Исторический музей Южного Урала и РЭМ, благодаря чему на выставке представлены памятники разных исторических эпох. Это помогает проследить преемственность традиций Волжской Булгарии и культур современных народов.





С 11 августа по 4 сентября проект будет представлен в Национальном музее Республики Татарстан в Казани. С 30 сентября по 23 октября — в Национальном музее Республики Башкортостан в Уфе. С 3 по 23 ноября выставка посетит Челябинск (Государственный исторический музей Южного Урала).





Фото: Минкультуры РФ