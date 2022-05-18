Гергиев даст в Мариинке концерт памяти пианиста Александра Торадзе

Народный артист России Валерий Гергиев даст 18 мая на Новой сцене Мариинского театра концерт памяти своего творческого друга и партнера по сцене Александра Торадзе. Пианист умер в США 11 мая на 70-м году жизни, пишет ТАСС.

Фото: пресс-служба Мариинки

В среду прозвучат Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, где солистом выступит Денис Мацуев, и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева с Ольгой Бородиной в сольной партии.Как уточнили в пресс-службе театра, «сотрудничество с Валерием Гергиевым началось у пианиста в 1993 году, когда в качестве именитого приглашенного гостя Лексо (Александр) Торадзе открывал исполнением Третьего фортепианного концерта Рахманинова самый первый фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей».