Ольга Любимова: «Отмены российской культуры быть не может»

Глава Министерства культуры России в интервью телеканалу «Россия 24» прокомментировала возможность отмены отечественной культуры.





По словам Ольги Любимовой, «никакой отмены культуры быть не может».





«Мы просто ее сохраним очень бережно и трепетно — это нам привычное состояние. А потом, я надеюсь, мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим», — сказала она.





По мнению министра культуры, в России не боятся железного занавеса — если он опустится, то деятели культуры продолжат работать и создавать уникальные экспозиции, спектакли, фильмы.





Ольга Любимова подчеркнула, что отечественную культуру невозможно изолировать в онлайн-пространстве. «Несмотря ни на что, из самых разных стран мы фиксируем то, что трансляции наших балетов все равно продолжают смотреть. Эта традиция, которая появилась не от хорошей жизни — во время коронавируса, — сохранилась», — отметила она.





Кроме того, ряд зарубежных специалистов продолжают работать в Мариинском и Михайловском театрах в Петербурге, ГАБТе в Москве и других российских учреждениях, несмотря на колоссальное давление, добавила глава Минкультуры РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ