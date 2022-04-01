Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс сыграют главные роли в новом сай-фае

01.04.2022
Актеры, снимавшиеся вместе в кинокомиксах Marvel, возглавят каст фильма «Проект «Артемида» Джейсона Бейтмана, сообщает Deadline.
Йоханссон и Эванс сыграют вместе в научно-фантастическом фильме, который расскажет о космической гонке. Персонажи и детали сюжета пока не раскрываются.
Картину снимет Джейсон Бейтман, известный по актерской и режиссерской работе в сериале «Озарк». Сценарий написала Роуз Гилрой. Исполнительными продюсерами станут Скарлетт Йоханссон, Джонатан Лия и Кинан Флинн.
В фильмах по вселенной Marvel Эванс играл Капитана Америку, а Йоханссон — Черную Вдову. По информации СМИ, за пределами съемочной площадки актеры поддерживают дружеские отношения.
Фильм покажут в онлайн-кинотеатре AppleTV+. Дата релиза пока не названа.
Фото: кадр из фильма «Первый мститель: другая война»