Фрагмент стены с портретом Германа Гессе в Москве сохранят

01.03.2022

Фрагмент стены с портретом Германа Гессе в Москве сохранят
Мурал, созданный португальским стрит-артистом Vhils 14 лет назад, обещали не уничтожать при сносе дома, сообщает «Интерфакс».

Портрет писателя Германа Гессе расположен на фасаде дома на Саввинской набережной в Хамовниках, который подлежит сносу. Фрагмент стены планируют сохранить и перенести на новое место. Для этого совместно с реставраторами, строителями и проектировщиками разработана специальная технология, рассказали в компании Level Group.

Предполагается, что часть стены с портретом «будет обрамлена в светопрозрачный короб с архитектурно-художественной подсветкой», цитирует издание застройщика. Работы планируют завершить в течение нескольких месяцев.

Портрет нобелевского лауреата по литературе Германа Гессе (1877-1962) в технике барельефной резьбы появился на стене бывшего общежития фабрики «Московский шелк» в 2008 году. Его создал художник Vhils (Алешандре Фарту) с помощью строительных инструментов.

Фото: pixabay