Фрагмент стены с портретом Германа Гессе в Москве сохранят

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Портрет писателя Германа Гессе расположен на фасаде дома на Саввинской набережной в Хамовниках, который подлежит сносу. Фрагмент стены планируют сохранить и перенести на новое место. Для этого совместно с реставраторами, строителями и проектировщиками разработана специальная технология, рассказали в компании Level Group.Предполагается, что часть стены с портретом «будет обрамлена в светопрозрачный короб с архитектурно-художественной подсветкой», цитирует издание застройщика. Работы планируют завершить в течение нескольких месяцев.Портрет нобелевского лауреата по литературе Германа Гессе (1877-1962) в технике барельефной резьбы появился на стене бывшего общежития фабрики «Московский шелк» в 2008 году. Его создал художник Vhils (Алешандре Фарту) с помощью строительных инструментов.