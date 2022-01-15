Открыт прием заявок на фестиваль русской песни в Польше

Стартовал прием заявок на участие в фестивале русской песни, который пройдет 6 и 7 июня в польском городе Лодзь, сообщает «Русский мир».

Принять участие в смотре смогут учащиеся начальных и средних школ. Новое мероприятие станет уже 10-м с 2012 года.

В ходе фестиваля будут исполнены как классические произведения, так и поп- и рок-композиции. Подать заявку на участие можно до 18 марта.

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году фестиваль пришлось провести в онлайн-формате. Тогда в нем приняли участие более пятидесяти человек.

Смотр организован Польским обществом учителей и преподавателей русского языка, Центром польско-российского диалога и согласия, образовательными учреждениями Лодзи и другими организациями.

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