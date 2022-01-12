Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра отметят 150-летие Скрябина на фестивале «Зарядье»

Симфонический оркестр Мариинского театра 22 января выступит под управлением Валерия Гергиева в Москве с программой, которая приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина. Об этом заявили в пресс-службе Благотворительного фонда Гергиева.

Дневной концерт состоится в рамках фестиваля «Зарядье» в одноименном концертном зале и организован совместно с Первым международным музыкальным фестивалем А.Н. Скрябина.





«На концерте прозвучат произведения Александра Скрябина: «Мечты», «Поэма экстаза», Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор, где солистом выступит художественный руководитель фестиваля А.Н. Скрябина пианист Борис Березовский», — отметили в пресс-службе.





Фестиваль «Зарядье» под художественным руководством Гергиева продолжит вечернее выступление оркестра Мариинского театра и маэстро. В программе — вступление к опере «Парсифаль» Рихарда Вагнера, «Море» Клода Дебюсси, симфоническая поэма «Жизнь героя» Рихарда Штрауса.





Фото: пресс-служба