В заброшенном доме нашли надпись иероглифами хеттов возрастом около 3300 лет

О находке ученых сообщает Hurriyet Daily News.

Турецкие археологи установили культурную принадлежность древней надписи, случайно найденной в 2020 году в косяке заброшенного частного дома. Она оказалась иероглифическим текстом таинственно исчезнувшей цивилизации хеттов.

Текст был найден в деревне Караорен провинции Конья. Археологи считают, что это одна из самых значительных находок 2020 года.

Артефакт был частью дверного проема частного дома, сейчас заброшенного. Много лет никто не обращал на здание внимания. Владелец дома рассказал ученым, что камень с текстом был найден 45 лет назад, когда он с отцом строил дом и подыскивал строительный материал в местных руинах. Камень с гравировкой раскололи на две части, одну из них приспособили под порог, вторую вложили в дверной проем.

В декабре 2020 года сохранившаяся часть камня с иероглифами была снята с проема заброшенного дома, для чего пришлось использовать подъемный кран. Сейчас артефакт находится в музее Конья Эрегли и строго охраняется.

Ученые выяснили, что надпись представляет собой лувийсий иероглифический текст хеттской эпохи. В руки специалистов попала лишь часть текста, датируемого периодом правления хеттского царя Тудхалия IV. Таким образом, возраст надписи насчитывает около 3300 лет, пишет ФАН.

Вторая часть этой надписи использовалась в качестве порога того же дома, но была утеряна в 2015 году. сейчас Министерство культуры и туризма Турции объявило ее розыск по всему миру, к поискам привлечен Интерпол.

«Сохранилось совсем мало подобных надписей. Этот хеттский лувийский иероглифический камень относится к XIII веку до нашей эры, периоду Великого царя Тудхалия IV в эпоху Хеттской империи. Мы полагаем, что он содержит важную информацию об исторической географии царства Хатти», — говорит археолог Чигдем Манер.

По его словам, такие надписи позволяют выявить о хеттской эпохе неизвестные факты. О существовании второй половины иероглифического текста археологи узнали из книги, которую написал сельский учитель в 2011 году. Он упомянул в ней, что какая-то таинственная надпись украшает порог заброшенного дома в деревне Караорен. Сегодня остается только гадать, кто именно присвоил ее.

Хеттское царство, также называвшееся Хатти, было могущественной древней державой в Малой Азии. Археологических свидетельств его существования до наших дней сохранилось крайне мало, как и собственных письменных источников. Однако об империи часто упоминают авторы источников других древних государств.

По общепринятой точке зрения, империя хеттов возникла около 1800 года до нашей эры и просуществовала примерно до 1180 года до нашей эры. Ее создал могущественный народ, о принадлежности которого также идет много споров.

Хеттскую империю отличало от других государств древности то, что она не была империей по своей сути. Скорее она была государством, выстроенным по конфедеративному принципу. Хотя хетты покорили много земель, их цари не требовали у покоренных народов дани и не лишали их суверенитета. Побежденные правители других государств оставались у власти на своих землях, подчиняясь хеттскому царю. Самым верным вассалам из них дозволялось участвовать в принятии важных для всей империи решений.

Фото: hurriyetdailynews.com