Оклеветанный хореограф Лиам Скарлетт покончил с собой в 35 лет

О смерти британского танцовщика сообщили на странице королевского театра Ковент-Гарден в Twitter со ссылкой на его семью.

Причина смерти хореографа не сообщается. Однако театральные эксперты уверенно считают, что танцовщик покончил с собой в связи с ситуацией cancel culture, что подтверждает ряд изданий.

«Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот трудный час наши мысли с его родными и друзьями, — говорится в заявлении королевского театра, уволившего Скарлетта год назад из-за обвинений в домогательствах, так и оставшихся бездоказанными.

Скарлетт был постоянным хореографом труппы Королевского балета в Ковент-Гардене и консультантом австралийского Квинслендского балета с 2012 года и до скандала в начале 2020 года. Танцовщик был самым молодым хореографом в истории постановок Ковент-Гардена. Балет «Лебединое озеро», поставленный им на сцене лондонского театра в 2018 году, получил высочайшие отзывы критиков.

Скарлетт сотрудничал с рядом балетных трупп в Великобритании, США, Новой Зеландии и Норвегии. Его называли едва ли не лучшим британским хореографом за последние полвека. До начала хореографической карьеры он с 2005 года выступал танцовщиком на сцене Ковент-Гардена.

В январе прошлого года театр приостановил сотрудничество со Скарлеттом, объяснив это дисциплинарным расследованием в его отношении. Как выяснилось, в августе 2019 года Скарлетт был обвинен в непристойном поведении и домогательствах по отношению к студентам и танцовщикам.

В ходе расследования свидетельств в пользу выдвинутых обвинений не было обнаружено, и дело не передали в полицию. Однако в марте прошлого года Королевский балет Ковент-Гардена все равно решил прекратить сотрудничество с Скарлеттом. Затем такое же решение принял Датский королевский балет, что для Скарлетта стало полным запретом на профессию.

Потрясением назвал весь о самоубийстве Скарлетта балетмейстер Алексей Ратманский в своем Facebook. «Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы ещё создать! <…>Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту, как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?! Стыд и скорбь», — пишет он.

8 апреля 2021 года Скарлетту исполнилось 35 лет. Спустя неделю, 16 апреля, он погиб.





Фото с официального сайта «Ковент-Гардена»