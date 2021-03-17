Онлайн-трансляция пятого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» состоится 18 марта

Конкурс организован Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП).

В программе трансляции — номера исполнителей, которые представляют три конкурсные номинации: «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня». Свое мастерство покажут джазовый трубач и певец Евгений Баранов, музыкант Алексей Тихонов и бард Сергей Макеев.

Полуфинальные концерты конкурса транслируются еженедельно каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. В них принимают участие вокалисты из разных городов России и стран СНГ, прошедшие отборочный тур и приглашенные в Москву.

Конкурсанты исполняют песни на тему Великой Отечественной войны и Победы. В их числе – как очень известные и популярные, так и те, которые не у всех на слуху, а также новые авторские композиции, созданные в наши дни.

После подведения итогов восьми полуфинальных состязаний авторитетное жюри определит победителей конкурса. Весной 2021 года они выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к Дню Победы.

Официальный сайт проекта: песни-победы.рф