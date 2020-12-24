Гармаш, Сухоруков, Щербаков и Хотиненко получили ордена

24.12.2020
Сергей Гармаш получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Виктор Сухоруков, Борис Щербаков и режиссер Владимир Хотиненко удостоились орденов Почета.
Награды вручала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Актер театра имени Моссовета Александр Домогаров и актер Владимир Конкин получили ордена Дружбы. Актрисы Анна Михалкова и Виктория Исакова удостоились звания заслуженных артисток РФ.
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил артист драмы Московского театра на Таганке Александр Израельсон, артистка Театра Сатиры Наталья Карпунина, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и другие. Орден Александра Невского получил и.о. ректора Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Соколов.