Основатель нескольких музеев нелепо умер в 29 лет от малярии, которую приняли за коронавирус

О смерти бизнесмена и мецената сообщает ряд СМИ, в том числе «Петербургский дневник» и Telegram -канал « Mash на Мойке».

Жертвой ошибки врачей стал Александр Донской-младший, сын бывшего мэра Архангельска Александра Донского. Мужчина стал основателем таких петербургских музеев, как «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музей иллюзий».

Некоторое время назад меценат вернулся из Занзибара, после чего совершил поездку по Москве и Казани, где инспектировал свои проекты, после чего заехал в Ижевск. Там у него поднялась температура и не спадала несколько дней.

Приехавшие в гостиницу медики скорой сочли, что у него инфекция коронавируса, сделали укол жаропонижающего и уехали. Прилетевшая из Архангельска мать застала сына в состоянии лихорадки, на его градуснике было 41.

Донского госпитализировали в местную больницу, где продолжали лечить от коронавируса. Вскоре выяснилось, что у него малярия, однако было уже поздно — молодой человек впал в кому и скончался, не успев получить лекарство.

Друзья и знакомые Донского-младшего публикуют на его странице в соцсети «ВКонтакте» соболезнования.