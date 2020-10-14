Пермский Минкульт помог выпустить аудиосборник местного устного фольклора

Записи доступны на сайте центра Kamwapro и во «Вконтакте», в последующему они появятся на YouTube.

В аудиосборник «Пермские сказки» вошли 26 сказок, присказок, быличек и небылиц, которые собрали в Перми в фольклорных экспедициях, рассказала ТАСС инициатор и диктор проекта Аника Жунева.

По ее словам, у продюсерского центра Kamwapro имеется очень большой опыт работы с местным фольклором. «Они создавали антологию русского фольклора, ездили в экспедиции по Пермскому краю, записывали удмуртов, марийцев, татар, работали с носителями местного фольклора. Мы в течение месяца изучали множество материалов, которые нам отправили. Это были и тексты, и видео, и диктофонные записи бабушек, дедушек и разных сказителей из разных уголков Пермского края. Мы старались подбирать тексты, в которых есть местные слова, характерные для нашего края, произношение, какие-то социально-бытовые реалии», – рассказала Жунева.

Диктор пояснила, что создатели не собирались выпустить аудиокнигу с литературной манерой прочтения, но хотели создать аутентичный продукт для максимально четкой передачи атмосферы местного фольклора, открыть людям мир пермских сказок.

«У нас регион достаточно интересный, многонациональный, здесь и коми-пермяки, и удмурты, и марийцы, башкиры, татары, русские, украинцы, это тоже откладывает отпечаток на сюжет», – пояснила Жунева.

Аудиосборник создали на средства, полученные от гранта краевого Минкульта. Продюсерский центр Kamwapro поддержал акуцию в рамках программы «Возрождение исторической памяти».