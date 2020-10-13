В Риме открылось собрание античных скульптур Торлония

Почти полтора века коллекция была недоступна широкой публике, пишет Corriere della Sera.

Коллекция Торлония является одной из крупнейших частных коллекций античных скульптур в Италии. Собрание пополнялось на протяжении всего XIX века, в 1875 году его разместили в частном музее, в который допускались лишь избранные.

По воле семейства Торлония, раздраженного даже редкими посетителями, собрание закрыли. Лишь после смерти последнего из представителей семьи собрание было решено открыть для посетителей.

Открытие было намечено еще весной, однако из-за разразившейся пандемии коронавируса оно было отложено. После того, как ситуация в стране относительно стабилизировалась, власти решили открыть экспозицию.

Для выставки было отобрано 96 из 620 артефактов коллекции, в том числе бюсты, статуи, рельефы и саркофаги. Предметы, за прошедшие столетия покрывшиеся пылью и копотью, отреставрировали и выставили в палаццо Каффарелли – новом выставочном центре Капитолийских музеев.

По словам куратора выставки, археолога Карло Гаспарри, размер коллекции Торлония поражает не только количеством в 620 предметов, что очень много для частной коллекции. «И это позволяет нам изучить феномен коллекционирования, начиная с 1500 года нашей эры», – пояснил куратор.