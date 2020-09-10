Большой театр отменил сегодняшний спектакль «Дон Карлос» из-за коронавируса у Ильдара Абдразакова

О болезни артиста и отмене спектакля, в котором также должна была петь Анна Нетребко, сообщил Большой театр на официальной странице в Facebook.





Оперой Верди «Дон Карлос» Большой открыл 6 сентября новый сезон, но спектакль, запланированный на четверг, не состоится. Исполнитель партии короля Испании Филиппа II заболел — первичный анализ на коронавирус показал положительный результат.





В театре сообщили, что диагноз еще будет уточняться с помощью дополнительных исследований, но в целях безопасности было решено отменить сегодняшнюю постановку. «В нынешней ситуации невозможно рисковать здоровьем людей», — говорится в сообщении театра.





Средства за приобретенные билеты будут либо автоматически возвращены на карту, если оплата была осуществлена по безналичному расчету, либо в кассе театра, если оплата была наличными. Во втором случае необходимо обратиться в кассу до 20 сентября.





Генеральный директор Большого театра Владимир Урин подчеркнул, что анализы на COVID-19 будут взяты у всех, кто контактировал с заболевшим артистом. Также он пожелал Абдразакову скорейшего выздоровления.



