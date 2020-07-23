В Калининграде открылся международный фестиваль «Бахослужение»

Завершится фестиваль 28 июля, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Смотр открылся онлайн-трансляцией музыкального концерта-спектакля по мотивам «Кофейной» и «Крестьянской» кантат немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В этом году мероприятие проходит в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

Как сообщила ТАСС начальник информационного отдела Калининградской областной филармонии им. Светланова Вероника Николаева, в рамках фестиваля планируется также три музыкальных экскурсии.

Театрализованный интерактивный музыкальный проект, в основе которого лежит два непривычных для многих поклонников творчества Баха произведения, был реализован филармонией в 2017 году, заслужив высокую оценку слушателей. Концерт в тот раз прошел на открытом воздухе, на открытой площадке у старинного здания, и сопровождался дегустацией зрителями различных сортов кофе.

В программу фестиваля «Бахослужение-2020» впервые вошли музыкальные экскурсии, которые будут идти непосредственно в концертном зале. Произведения Баха исполнят лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк и Анатолий Мкртчян, солистка-органистка Калининградской филармонии Хироко Иноуэ и другие музыканты.